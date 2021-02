GVB neemt nieuwe metrobeveiliging in gebruik maar waarschuwt voor kinderziektes

Het huidige systeem is verouderd en wordt daarom vervangen door 'Communication Based Train Control' (CBTC). Daarmee moeten metro's straks veilig op korte afstand van elkaar kunnen rijden en zou er zelfs zonder bestuurder gereden kunnen worden. Het systeem werkt nu alleen nog op de Noord/Zuidlijn.

Noord/Zuidlijn

Het nieuwe beveiligingssysteem had oorspronkelijk al in werking moeten zijn voor de opening van de Noord/Zuidlijn, maar het project liep grote vertraging op. Ook de kosten van de aanleg van het systeem zijn flink gestegen.

Eerst wordt er alleen op zondagen met het nieuwe systeem gereden. 'Een nieuw, modern systeem betekent behalve nieuwe techniek ook een nieuwe manier van werken voor medewerkers. Daarnaast kunnen kinderziektes de kop opsteken', laat het GVB weten.

Stilstaan

Reizigers zullen volgens het vervoersbedrijf in de eerste maanden rekening moeten houden met mogelijke verstoringen. 'Dit kan variëren van fouten in de reisinformatie, tot het uitvallen van een rit, het tijdelijk uitvallen (van een deel van) een metrolijn of in een heel uitzonderlijk geval het uitvallen van alle metro’s, die dan tijdelijk op stations zullen stilstaan.'

Het GVB breidt het aantal dagen dat het nieuwe systeem wordt gebruikt geleidelijk uit. Gaat alles volgens verwachting, dan is het systeem rond de zomer van dit jaar definitief in gebruik.