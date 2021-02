Aantal positieve coronatesten in week tijd met 18 procent omhoog

De nieuwe, aangetoonde, coronabesmettingen in de regio Amsterdam vertonen een stijgende lijn. Het aantal is vorige week met 18 procent gestegen ten opzichte van de week daarvoor.

Van 15 tot en met 21 februari kregen 1305 inwoners van de stad te horen dat ze besmet waren met het coronavirus. De week daarvoor waren het er nog 1085. Toen bleek al dat het aantal coronabesmettingen ondanks alle maatregelen nauwelijks daalde. Het was toen slechts één procent lager dan de week ervoor.

Het aantal positieve testen per 100.000 inwoners in de stad lag vorige week op 150. Alleen daarmee zou Amsterdam onder het risiconiveau ernstig vallen. Omdat er ook naar onder meer de bezetting van de ziekenhuizen en de aanwezigheid van de Britse variant gekeken wordt, valt de regio nog steeds onder zeer ernstig.

Binnen Amsterdam nam het aantal positieve testen licht af in Nieuw-West en steeg het aantal meldingen in de andere stadsdelen. Het aantal besmettingen nam ook toe in Aalsmeer en Diemen. In Ouder-Amstel en Uithoorn werd een stabiel aantal meldingen gezien. In Amstelveen nam het aantal positieve testen af.