Kale en Kokkie tien jaar bij AT5: 'Ik hoop niet dat er nog tien jaar bijkomen'

Voor hun omgeving zijn ze bekend al Lawrence en Maarten, maar voor de voetballiefhebbers die AT5 volgen zijn ze al 10 jaar bekend als Kale & Kokkie. Toen zij op een winderige dag in februari 2011 met AT5 in de auto naar sportpark Skoatterwâld in Heerenveen stapten dachten ze dat het bij één nieuwsitem zou blijven. De supporters gingen voor de gein een Ajax-pyjama overhandigen aan Bas Dost. Zijn zaakwaarnemer had namelijk losgelaten dat de Heerenveen-spits als kind in een rood-witte pyjama sliep. Tien jaar later zijn de supporters nog steeds met AT5 op pad om items te maken over hun favoriete club.

Aan de hand van de leukste items, compilaties en videoboodschappen blikt AT5 vanuit de Johan Cruijff Arena terug samen met het supportersduo.

Het begon allemaal bij Studio Ajax, een liveprogramma van AT5 vanuit de Arena. Na iedere thuiswedstrijd schoven spelers, trainers en directieleden aan om over de verrichtingen van de club te praten. In het publiek, achter presentator Hidde van Warmerdam, zaten De Munck en Vledder prominent in beeld. 'Ze zaten altijd een beetje te geinen, te prikken een beetje ouwenelen. Net op een toon waarvan ze wisten dat ik het heus wel zou horen en dan in de hoop dat ik er nog iets mee ging doen', zegt Van Warmerdam in een videoboodschap aan het duo. 'Het was voor mij een heerlijke basis, het bracht mij net dat stukje ontspanning. Dat ik al gelachen had voordat de uitzending begon en kreeg via die twee ook door wat de sfeer onder de fans was.'

Kale en Kokkie achter presentator Hidde van Warmerdam bij een uitzending van Studio Ajax - AT5

Videoboodschappen Bas Dost, die tegenwoordig bij CLub Brugge in de spits speelt, was de kale mannen met de Ajax-pyjama op sportpark Skoatterwâld nog niet vergeten. Toen AT5 een bericht naar de persafdeling van Club stuurde zat er nog geen dag later een videoboodschap in onze inbox. 'Ik ben blij dat ik destijds met mijn pyjama heb mogen bijdragen aan jullie succes, tien jaar is echt een mooie prestatie', zegt Dost vanaf het trainingscomplex van Club Brugge.

Na het item met Dost verschenen Kale en Kokkie wekelijks in het AT5-programma Dit is mijn club. Zo moedigden ze onder andere de A1 aan die in London in de finale van de Youth League stonden. Oud-Ajacied Wim Suurbier werd 'gedeporteerd' naar een revalidatiecentrum in Alkmaar vanwege een versleten heup. De voormalig rechtsback kreeg daarom van de supporters een geheel verzorgde BBQ op bed, vers bereid buiten op de parkeerplaats. BBQ-en deden ze ook meermaals in Vinkeveen in het bijzijn van spelers waaronder Joël Veltman, Davy Klaassen, Fabian Sporkslede en Mitchell Dijks. 'BBQ-en in Vinkeveen herinner ik mij nog als de dag van gister', zegt Klaassen in een videoboodschap. 'Na het BBQ-en gingen we nog een stukje varen met Davy, echt heel leuk', zegt Veltman.

Kale en Kokkie 10 jaar bij AT5 Jarno Grob/AT5

Ook Lasse Schone, die inmiddels bij sc Heerenveen speelt heeft mooie woorden over voor de mannen. 'Laten we hopen dat er niet nog tien jaar bijkomen', zegt hij lachend. 'Nee geintje, het is altijd leuk om jullie te zien schitteren op de buis.' Of er echt nog tien jaar bijkomen weten Kale en Kokkie niet. 'We hebben meerdere keren op het punt gestaan om ermee te stoppen. We gaan ermee door zolang het nog leuk is', zegt Kokkie vanuit de Arena.