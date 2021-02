Gratis menstruatieproducten op de VU: 'Maandverband zou gratis moeten zijn'

In landen zoals Schotland, Engeland en Nieuw-Zeeland zijn menstruatieproducten al langer gratis. 'Er is hier in Nederland een poging gedaan in de politiek, maar helaas zonder vervolg', aldus vicevoorzitter Kata Rakić van de SRVU.

De studenten die AT5 vanmiddag sprak zijn positief. 'Ik heb er zelf natuurlijk niet veel baat bij', aldus een mannelijke student. 'Maar ik denk dat de gemiddelde vrouwelijke student dit wel kan waarderen.' Een ander: 'Je hebt altijd wel eens dat je het vergeet of dat je het net wordt, dus nu kan je het zonder gêne hier pakken.'

Op de vraag of juist studenten de groep zijn die menstruatieproducten gratis moeten krijgen, zegt Rakić dat ook studenten soms krap bij kas zitten. 'En soms kom je ook gewoon tekort in nood en dan kun je gewoon bij ons terecht.'