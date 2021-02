Politie grijpt in vanwege drukte in Vondelpark, agenten bekogeld met flessen

De politie treedt op in het Vondelpark om een einde te maken aan de grote drukte. Vanwege het mooie weer zijn daar momenteel duizenden bezoekers. 'Dit is opnieuw een massale overtreding van de coronaregels', aldus burgemeester Halsema in een verklaring. 'De aanwezigen tonen geen enkel respect voor iedereen in de stad die zijn best doet om meer besmettingen te voorkomen.'