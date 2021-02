D66 wil terrassen open na Vondelparkfeest: 'Beter dan met honderden op grasveld op elkaar liggen'

Burgemeester Halsema zei gisteren, voordat het misging in het Vondelpark, dat zij het kabinet wil vragen sneller te kijken of de terrassen open kunnen. D66-voorman Reinier van Dantzig steunt haar oproep: 'Ik weet als horeca-ondernemer dat we dat veilig kunnen.'

Dat neemt niet weg dat de beelden van gisteren van de hossende massa en de achtergelaten troep ook Van Dantzig 'pijn doen', maar ze laten volgens hem ook zien dat er in het overvolle Amsterdam nog meer lucht nodig is. De versoepelingen van afgelopen dinsdag, 'niet gratis' volgens premier Rutte, gaan hem niet ver genoeg.



Van Dantzig:'Volgens mij heeft Rutte op de persconferentie gezegd dat hij ook niet weet wat veilig kan, dus we zijn allemaal aan het gokken. Wat ik bepleit is dat we kijken naar wat we wel veilig kunnen doen. En ik heb ruime ervaring als horeca-ondernemer, ik kan u vertellen: deze zomer was het op de terrassen veilig.'

Quote 'Dus als heel veel mensen de regels overtreden, dan grijpen we dat aan om onze eigen zin door te drukken' christenunie-raadslid gerjan van den heuvel

Al was het virus toen wel een stuk minder actief. ChristenUnie-raadslid Gerjan van den Heuvel vindt dat er dingen door elkaar worden gehaald: 'Ik vind dat behoorlijk kwalijk, dat je dan gaat zeggen: als heel veel mensen de regels gaan overtreden, dan gaan we nu met z'n allen dat aangrijpen om onze eigen zin door te drukken als het gaat om die terrassen te openen.'



Van Dantzig, tevens eigenaar van horecagelegenheid De Vondeltuin, zegt dat zijn wens niet is ingegeven door eigenbelang: 'Het gaat mij er vooral om dat de stad er goed voor staat en ik denk dat de terrassen daarvoor nodig zijn. Er zijn heel veel terrassen in Amsterdam, dus ze gaan echt niet allemaal bij mij zitten.'



