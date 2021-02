'Twee keer winnen van de koploper van Frankrijk is een hele grote prestatie'

Het was een totaal andere wedstrijd dan vorige week, maar het resultaat was hetzelfde. Ajax won weer met 2-1 van Lille en is door naar de achtste finale van de Europa League. 'Een hele grote prestatie van Ajax, als je twee keer in staat bent om te winnen van de koploper van Frankrijk is dat uitstekend', zei Erik ten Hag na de wedstrijd. 'Maar het waren wel twee hele andere wedstrijden.'

Waar Ajax in Frankrijk geweldig speelde en Lille alleen een kans gaf door een foute terugspeelbal van Tagliafico, was het gisteren zo nu en dan billenknijpen. Lille had veel kansen, maar ging daar gelukkig heel slordig mee om.

Toch scoorde Ajax voor rust uit het niets via een kopbal van Davy Klaassen. Na rust kwam Lille door een strafschop gelijk en werd het nog spannend. Vlak voor tijd kopte Neres de bevrijdende treffer tegen de touwen.

'Nou ja bibberen. Ik kan me voorstellen dat de mensen die thuis zaten zo nu een dan het gevoel hadden van 'poeh'. We moesten volle bak en niet verslappen om een verlenging te voorkomen. Maar als wij gaan bibberen in het niet goed', aldus Klaassen.