Stad NL V Buurtbewoners protesteren vanmiddag tegen bomenkap in Noorderpark: 'Het doet pijn in mijn hart'

In het Noorderpark moet een stuk natuur plaatsmaken voor een evenemententerrein, zo heeft de gemeente besloten. Er worden in totaal zestig bomen gekapt, maar daar zijn de buurtbewoners niet blij mee. Daarom protesteren zij vandaag in de hoop in elk geval meer bewustwording te creëren voor het behoud van het groen in Amsterdam.

'Wij genieten zo van dit stukje natuur', zegt buurtbewoner Eva Bollen, 'Het is heel erg geliefd bij buurtbewoners, wandelaars, kinderen die tipi's bouwen en jongeren die hier potjes voetballen.' Ook Simon de Boer en Anna Costello zijn het niet eens met de komst van het evenemententerrein. 'Ik ben naar Noord verhuisd en vond hier een goed evenwicht tussen het stadsleven en de natuur', laat Simon weten. 'Ik vind dat die kwaliteit van Noord moet worden behouden.'

Quote 'Ik vond hier een goed evenwicht tussen het stadsleven en de natuur' Simon de boer, buurtbewoner

Volgens de buurtbewoners wordt het probleem gebagatelliseerd. Anna: 'De gemeente zegt dat het wel meevalt en dat het gebied bruikbaar moet worden, maar ik denk dat de meerderheid uit de buurt behoefte heeft aan groen.'

Reactie stadsdeel Noord: 'Sinds jaar en dag wordt het Noorderpark gebruikt voor activiteiten en evenementen. De activiteiten vinden nu vooral in het Westelijk deel van het Noorderpark plaats, waar het risico op schade aan het groen en de bodem groter is omdat hiervoor niet de juiste faciliteiten aanwezig zijn. Met de aanpak van het middengebied wordt er een activiteitenterrein gerealiseerd dat hiervoor beter geschikt is.' 'Voor de bomen die worden gekapt, worden nieuwe bomen geplant langs het kanaal en de Nieuwe Leeuwarderweg. Daarnaast worden er ook bomen verwijderd om de bomen die er nu al staan in het park meer ruimte, licht en voedingsstoffen te geven om te groeien.'

De buurtbewoners zijn niet gerustgesteld na de reactie van het stadsdeel. 'Men zegt wel dat er nieuwe bomen worden geplant, maar wat er nu al staat is al zo mooi en er is al zoveel weg. Dat doet gewoon pijn in je hart', aldus Anna. De buurtbewoners hopen dat iedereen in Amsterdam hun best wil doen om het groen in de stad zo veel mogelijk te redden. Het protest tegen de kap start vanmiddag om 14.00.