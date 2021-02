Stichting Woon blij met uitspraak in zaak loden waterleidingen: 'Verhuurders krijgen enorme por'

Een van de 15 huurders die een zaak aanspande en gisteren een klein gat in de lucht sprong, is Roos Brouwer. Haar verhuurder, Ymere, moet met terugwerkende kracht een huurverlaging van 60 procent toepassen. Aanvankelijk leek de concentratie lood de toegestane hoeveelheid niet te overstijgen, maar uit een door Roos bestelde second opinion bleken de waardes toch te hoog.



'Het is fijn dat ik gehoord wordt en dat het erkend wordt als gebrek', vertelt Roos. De zaak heeft volgens Evert Bartlema van Stichting Woon verder strekkende gevolgen: 'Je hoeft niet meer te discussiëren over de testmethodes. Elke testmethode is feitelijk goed, mits door een erkend laboratorium getoetst.'

Hij denkt dan ook dat het voor huurders die met hetzelfde probleem worstelen een goede stok achter de deur is. Bartlema: 'Verhuurders krijgen hiermee een enorme por om nu toch echt aan de slag te gaan. Als je nu nog maar 250 euro in plaats van 600 euro huur ontvangt, dan wil je als verhuurder ook wel gaan lopen.'



Toch zul je nog altijd wel zelf in actie moeten komen en checken of je loden leidingen hebt en of er per liter water meer dan 10 microgram lood in zit. Roos Brouwer hoopt in ieder geval dat Ymere nu huurders die in hetzelfde schuitje als zij (haar eigen woning wordt nu al gerenoveerd) zitten, tegemoet komt. Of de woningbouwvereniging dat doet of toch in beroep gaat, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder zegt dat de corporatie de uitspraak eerst wil bestuderen.