Ruim 5500 boetes uitgedeeld voor overtreden avondklok

Dat blijkt uit een brief die burgemeester Femke Halsema als voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft geschreven. Het gaat om het aantal avondklokboetes tot en met 24 februari. Handhavers hebben daarnaast ook bijna vierhonderd waarschuwingen voor het overtreden van de avondklok uitgedeeld.

Verklaring

De avondklok geldt sinds 23 januari. Wie tussen 21.00 uur en 4.30 uur op straat is, moet een eigen verklaring bij zich hebben met een door de overheid geaccepteerde reden en eventueel ook een werkgeversverklaring. Wie geen verklaring heeft, kan een boete van 95 euro krijgen.

Het leek er vorige week even op dat de avondklok van de baan zou zijn door een uitspraak van een Haagse voorzieningenrechter. Het kabinet kwam echter met een spoedwet, waar zowel de Tweede Kamer als Eerste Kamer mee akkoord ging. Ook ging de Staat in hoger beroep. Vandaag oordeelde het gerechtshof dat de avondklok in januari ingevoerd mocht worden en dus niet onrechtmatig was.

Draagvlak

Premier Rutte en minister Grapperhaus zeiden vorige week meerdere keren dat er veel draagvlak voor de maatregel was. Uit vandaag gepubliceerd gedragsonderzoek van het RIVM en de GGD blijkt dat niet. De maatregel wordt weliswaar door 92 procent van de Nederlanders nageleefd, maar slechts 48 procent denkt dat het voor minder besmettingen zorgt.

De avondklok loopt nog tot 15 maart. Een week eerder besluit het kabinet of de maatregel afgeschaft kan worden.