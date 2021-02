19-jarige man krijgt jeugddetentie voor steekpartij in metro in West

Een 19-jarige man krijgt 365 dagen jeugddetentie, waarvan 193 dagen voorwaardelijk voor een steekpartij met een machete in een metro in West in mei vorig jaar.

Het steekincident gebeurde op 30 mei 2020 bij de metrohalte Jan van Galenstraat in West. De 19-jarige man wilde verhaal halen toen hij zich 'respectloos behandeld voelde door het slachtoffer'. Samen met een ander persoon stak hij het slachtoffer met een machete. Het slachtoffer hield er steekwonden en een gebroken elleboog aan over.

Schadevergoeding en verplichte behandeling

De psycholoog en de reclassering adviseren het jeugdstrafrecht toe te passen omdat hij nog in ontwikkeling is en pedagogische beïnvloeding mogelijk is. De rechtbank heeft dat advies over genomen. De 19-jarige man moet zich laten behandelen en hij mag geen contact opnemen met het slachtoffer. Naast de jeugddetentie moet hij 1.950 euro schadevergoeding betalen.