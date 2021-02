Stad NL V Youssef (27) uit Oost wil met Oranje stunten tegen Europese top zaalvoetbal

In januari 2022 host Nederland het EK Zaalvoetbal en mag Oranje zich meten de absolute top van Europa. De 27-jarige Youssef Makraou uit Oost is één van de mannen die dan voor de titel zullen vechten. Najim el Yarchouhi van Wij Zijn Amsterdam bracht een bezoekje aan de training in Zeist om te kijken hoe Youssef en zijn teamgenoten zich klaarstomen.

Youssef wilde tijdens zijn jeugd in Oost niets anders dan voetballen. Eerst op straat, toen op het veld, maar uiteindelijk trok de zaal hem het meest. 'In de zaal kom je vaak aan de bal. Dat past wel bij me', lacht hij. Zijn professionele debuut mocht hij maken bij ASV Lebo in West, dat uitkomt in de Eredivisie van het Nederlandse zaalvoetbal. Inmiddels staan er drie landtitels achter zijn naam. Dit alles speelt Youssef klaar, naast zijn carrière als onderwijsassistent in het voortgezet onderwijs. Een druk bestaan, waar je veel voor over moet hebben. Iets wat niet iedereen altijd beseft, merkt hij. Youssef: 'Ik vind dat we veel meer aandacht verdienen. We leveren ook heel veel energie en tijd in en investering veel in ons lichaam. Dus ik denk wel dat dat beloond mag worden.' Stunten De 27-jarige Amsterdammer voorziet een voorspoedige toekomst voor het Nederlandse zaalvoetbal. 'Er wordt steeds meer geïnvesteerd in de jeugd, waardoor steeds meer jeugd gaat zaalvoetballen. En het spel ontwikkeld zich ook, dus ik voorzie een mooie toekomst.' Youssef en zijn teamgenoten van het Nederlands elftal trainen keihard om zover mogelijk te komen op het EK volgend jaar en misschien zelfs de titel te pakken. Al benadrukt Youssef dat de concurrentie moordend is. Landen als Spanje, Portugal, Rusland worden gezien als favoriet. 'We moeten gaan stunten!'