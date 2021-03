Deze week nieuwe versoepelingen: wat mag wel en wat mag niet?

Vanaf vandaag openen de middelbare scholen weer hun deuren. De leerlingen kunnen minimaal een dag per week naar school en verder 'zo veel als verantwoord is', zei Rutte tijdens de persconferentie. Voor mbo-studenten geldt vooralsnog een dag per week. De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten omdat dit volgens het demissionair kabinet zou leiden tot extra contact tussen scholieren van verschillende scholen.

Winkelen

Niet-essentiële winkels mogen vanaf woensdag weer klanten ontvangen. Deze mogelijkheid komt bovenop de huidige optie om online bestellingen in de winkel af te halen. Amsterdammers die een winkel willen bezoeken, moeten zich 4 uur van tevoren hebben aangemeld. Een winkelbezoek duurt minimaal tien minuten en winkeliers mogen per uur maximaal zes bezoekers binnenlaten.

Sporten

Pech voor iedereen die net 27 jaar is geworden, want voor iedereen tót 27 jaar is buiten sporten weer toegestaan vanaf aankomende woensdag. Dan mogen maximaal twee personen, exclusief trainer, buiten sporten. Groepslessen zijn dus nog steeds niet toegestaan. Ook sporten in binnenruimtes is verboden, daarom blijven sportscholen dicht.