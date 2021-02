Ajax kan straks in Eindhoven grote slag slaan in titelstrijd

Met de zwaarbevochte Europese wedstrijd tegen Lille nog in de benen moet Ajax vanmiddag om 14.30 uur alweer aftrappen voor een topwedstrijd. PSV staat op het programma. Als Ajax weet te winnen op bezoek bij de Eindhovenaren kan het een enorme slag slaan in de titelstrijd.

Ajax komt bij winst op een voorsprong van 9 punten met een wedstrijd minder gespeeld. De 35ste landstitel komt in dat geval wel heel dichtbij. Maar coach Ten Hag wil nog niet over een mogelijk kampioenschap spreken. 'Ik heb wel eens vaker gezegd dat we geen titels winnen in februari', zei Ten Hag bij Ajax TV.

PSV heeft donderdag ook nog in de Europa League gespeeld. Ze leken net als Ajax de achtste finale te halen, maar vlak voor tijd scoorde Olympiakos Piraeus en waren ze klaar.

Ihattaren

Ten Hag moet Noussair Mazraoui zeker missen in Eindhoven. Of Nicolás Tagliafico en Daley Blind kunnen meespelen is nog niet helemaal zeker. PSV mist ook de nodige spelers in de topper. Mauro Júnior, Cody Gakpo en Noni Madueke missen het duel. Mohamed Ihattaren kreeg gisteren volgens VI ruzie met zijn coach Roger Schmidt en wordt daarom wellicht disciplinair geschorst.

Ajax reist met elf overwinningen op rij af richting Eindhoven. De laatste overwinning in het Philips Stadion in de competitie dateert alweer uit het seizoen 2015-2016, toen Ajax met 0-2 won in Eindhoven dankzij goals van Arek Milik en Anwar El Ghazi.

Op 10 januari was het laatste puntenverlies voor Ajax en dat was ook tegen PSV. Toen werd het 2-2. Precies een maand later won Ajax met 2-1 van PSV in de kwartfinale van de beker. Toen maakte Haller er twee.

De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. De aftrap is om 14.30 uur.