TikTok-succes en persoonlijk drama voor 'Youngchidi' (17) uit Oost

Afgelopen zomer begon de toen 16-jarige scholier Chidiër uit Oost met het maken van TikTok-filmpjes. Zijn account 'Youngchidi' werd in korte tijd razend populair. Hij kreeg meer dan honderdduizend volgers en zijn filmpjes zijn al miljoenen keren bekeken. Maar het afgelopen jaar kende Chidiër ook groot verdriet, toen zijn ex-vriendin in december om het leven kwam bij een familiedrama. Ibrahim Eldewieh van Wij Zijn Amsterdam zocht hem op.

Miljoenen views 'De afgelopen maanden waren in principe best wel goed, het ging goed met de volgers op TikTok', vertelt Chidiër. 'Maar ook wel wat dramatischer dan de voorgaande jaren 'Ik begon in juli met TikTok', begint Chidiër met het positieve deel van zijn verhaal. 'Ik had geen school meer, alleen online lessen en ik verveelde me. Ik begon de eerste vier weken gewoon met filmpjes te kijken van TikTok-guru's. Dat zijn mensen die uitleggen hoe TikTok werkt. En dat verliep best wel goed. Ik dacht: ik kan dit ook, het is best wel makkelijk.'

De filmpjes van Chidiër zijn voornamelijk sketches en filmpjes waarin hij zijn volgers vragen stelt. Het leverde hem binnen de kortste keren duizenden volgers en miljoenen views op. Hoe dat hem lukte? 'Als je eenmaal doorhebt hoe het werkt, dan is het best wel simpel. Dus als je weet wat je moet posten, hoe laat je moet posten en welke hashtags je moet gebruiken.' Familiedrama Zo luchtig als zijn meeste TikTok-filmpjes zijn, zo groot was het verdriet toen zijn 14-jarige ex-vriendin eind december van het afgelopen jaar om het leven kwam bij een familiedrama in de Indische Buurt. 'Ik was gewoon thuis toen ik het hoorde', vertelt Chidiër over de dag van het drama. 'In het begin kon ik het niet geloven. Want het is heel raar als iemand je appt om te zeggen dat ze is overleden.' Hoewel de twee het afgelopen jaar weinig contact hadden, maakte de dood van het meisje diepe indruk op Chidiër. 'Ik ben er zeker nog wel mee bezig. Ze was een bijzonder en speciaal meisje. Heel speciaal zelfs.'

Toekomst Succes en persoonlijk drama afgelopen jaar dus voor Chidiër, die hoopt dat hij in dit jaar vooral die positieve lijn door kan zetten. Chidiër zit nu nog op het VMBO, zijn plannen voor de tijd die daarna gaat komen zijn groot. 'Ik wil later een eigen bedrijf starten, waarmee ik andere mensen kan helpen met het beginnen van bijvoorbeeld een TikTok-account.' Voor beginnende TikTokkers die ook groot willen worden heeft Chidiër tot slot nog wel wat tips. 'Elke dag posten, in het begin zeker vijf tot zes keer per dag, hoe moeilijk dat ook is. En de negativiteit moet je negeren. Gewoon doen wat je zelf wil.'