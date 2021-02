Marwa bewusteloos geslagen met wijnfles: 'Hij zat aan me en ik zei er iets van'

Afgelopen woensdag liep Marwa (22) met een vriendin het Vondelpark uit omdat ze het er te druk vonden. Bij de uitgang werd ze plotseling betast door een man. Toen Marwa zei dat hij van haar af moest blijven sloeg hij haar keihard met een wijnfles op haar hoofd. Ze ging even knock-out en heeft er een flinke hoofdwond, hersenschudding en gekneusde neus aan overgehouden. 'Het is pijnlijk om te zien dat mijn bloed hier op de grond ligt.'

De man zat aan haar billen, benen en dijen. 'Hij raakte me aan en het eerste wat ik wilde doen was hem slaan, maar ik kon niets doen, dus ik gooide mijn water op hem', vertelt Marwa. 'Daar was hij niet van gediend, dus hij gooide zijn drank over mij heen. Ik had door dat de man niet helemaal honderd was, dus ik wilde weglopen. Op dat moment haalde hij naar mij uit met de fles.'

Marwa viel viel flauw, lag even op de grond en toen ze bij kwam is ze zelfs nog even achter hem aangerend . 'Maar het was nog zwart voor mijn ogen, hij is ontsnapt.'