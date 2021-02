De opstelling van Ajax: Blind en Haller in de basis, Neres op de bank

De opstelling van Ajax voor het duel tegen PSV is bekend. Daley Blind was nog een twijfelgeval, maar de Amsterdammer start gewoon in de basis. Sébastien Haller keert terug in de voorhoede, wat betekent dat Dusan Tadic naar links gaat en David Neres op de bank begint.

Blind had na de wedstrijd van donderdag tegen Lille nog wat last, maar is fit genoeg bevonden om te kunnen starten in Eindhoven. Hij zal waarschijnlijk als linksback gaan spelen. Timber en Martínez zullen het centrale duo vormen.

Feest bij familie Timber, want Quinten Timber de tweelingbroer van Jurriën Timber zit voor het eerst op de bank. Het zou dus kunnen, als hij mag invallen, dat er sinds de gebroeders De Boer weer een tweeling in het veld staat bij Ajax 1.

Ten opzichte van Lille-thuis is er maar één wijziging in de Ajax-opstelling. Dat is natuurlijk dat Sébastien Haller weer terugkeert keert in de voorhoede. Mohamed Ihattaren zit vanwege een ruzie met trainer Schmidt niet bij de wedstrijdselectie van PSV.

Ajax start met de volgende elf: Stekelenburg; Rensch, Timber, Martínez, Blind, Álvarez, Gravenberch, Klaassen; Antony, Haller en Tadic.

De aftrap is om 14.30 uur.