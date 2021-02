Zeer matig Ajax in slotfase door het oog van de naald tegen PSV

Ajax heeft vanmiddag in het Philips Stadion gelijk gespeeld tegen PSV. De Eindhovenaren kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Zahavi. Een penalty voor de Amsterdammers in de laatste minuut van de officiële speeltijd werd door Tadić benut. En dat was een gelukje, want Ajax speelde zeldzaam slecht.

Het spel ging vervolgens op-en-neer met een schot van Antony, gestopt door keeper Mvogo en even later een vrije trap van PSV net buiten het doelgebied. Die werd veroorzaakt door een harde ingreep van Alvarez waarvoor hij geel ontving. Zahavi krulde de vrije trap vervolgens over de muur in de linkerhoek waardoor de Eindhovenaren op 1-0 kwamen.

Ook Timber kreeg even later de mogelijkheid op de 0-1, na een lange rush over het middenveld maaide hij knullig over de bal. Na de openingsfase gaf Ajax de Eindhovenaren iets meer ruimte om te voetballen. Dat leverde een grote kans op toen Denzel Dumfries via rechts kon opkomen, maar Stekelenburg bracht redding.

De ploeg van Erik ten Hag begon wel goed aan de wedstrijd dan PSV, maar daarna was het slordig en werden er zeer veel fouten gemaakt. 'Voetballend gezien was het zeer matig', vond ook coach Ten Hag voor de camera van sportzender ESPN. 'Maar een compliment voor de ploeg, ze rechtten weer de rug en spelen gelijk.'

Tweede helft

Voor Ajax was het zaak om de concentratie waarmee ze aan de wedstrijd begonnen weer terug te vinden om de boel gelijk te trekken. Devyne Rensch bleef achter in de kleedkamer: voor hem kwam Schuurs in het veld. Haller had vlak na rust meteen de 1-1 kunnen binnenkoppen, maar de bal ging rakelings langs de paal. Na tien minuten in de tweede helft koos Erik ten Hag voor een aanvallender middenveld en wisselde twee spelers tegelijk: Neres kwam voor Antony en Kudus voor Alvarez.

Even later kwam Ajax goed weg. Een slordig weggegeven een corner van de Amsterdammers viel in de kluts voor de voeten van Boscagli die kon binnenschieten, maar Stekelenburg stond op de goede plek om redding te bieden. Vlak voor tijd leek PSV de deur definitief op slot te doen door de 2-0 te maken via Vertessen, maar het feest ging niet door omdat de PSV-er de bal in de rebound op zijn arm kreeg.

Stekelenburg hield even daarna Ajax nog in leven door een vrije trap van Philipp Max knap uit de hoek te tikken. In de 90e minuut kreeg Ajax door een handsbal van Dumfries een penalty. Tadic wist die te benutten en bepaalde direct de eindstand: 1-1.

Slechte passing

Wat vooral opviel was dat Ajax vrijwel de hele wedstrijd de bal niet in de ploeg kon houden. Vrijwel iedereen was slordig in de passing. Het gelijkspel was onterecht, maar wel lekker natuurlijk voor de strijd om de landstitel. 'Het was niet onze beste wedstrijd, maar met strijd komen we er toch', zei Daley Blind na de wedstrijd tegen sportzender ESPN.

Door de 1-1 blijft het verschil tusssen Ajax en PSV zes punten, de Amsterdammers hebben nog wel een wedstrijd tegoed tegen FC Utrecht. Woensdag wacht de halve finale in de beker in en tegen Heerenveen.