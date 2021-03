Nog nooit eerder vertoonde Van Gogh drie dagen lang tentoongesteld in Zuid

Sinds vanochtend is een nooit eerder vertoonde Vincent van Gogh te bewonderen bij veilinghuis Sotheby's aan de Emmalaan in Zuid. Het schilderij is meer dan 100 jaar binnen de collectie van een familie gebleven. Tijdsloten om het werk van dichtbij te bewonderen zitten helaas al vol, laat het veilinghuis weten.

Op het moment van schilderen, woonde Van Gogh samen met zijn broer Theo in Parijs. "Dit werk laat Van Gogh's ontdekking van een nieuwe stad zien, maar ook zijn eerste ontmoeting met de impressionisten en de pioniers van de avant-garde, die leidde tot een artistieke transformatie", vertelt het veilinghuis Sotheby's. "De donkere tonen uit zijn vroege werken maakten hier plaats voor sprankelende kleuren."

De basis voor Van Gogh's stijl

Volgens het veilinghuis werd in Monmartre de basis gelegd voor Van Gogh's kenmerkende kleurrijke stijl. Hij was onder de indruk van deze stad waar molens als ontmoetingsplaatsen dienden. "Parijzenaren kwamen er om te dansen, drinken en ontspannen. Van Gogh biedt een levendige en originele blik op een Parijse wijk die een bijna mythische status had voor vele generaties kunstenaars", aldus Sotheby's.

Tussen de vijf en acht miljoen

Het werk is tot nu toe nog nooit aan publiek getoond. Naast Amsterdam zal het werk ook nog de veilinghuizen van Sotheby's in Londen en Parijs aandoen. Op 25 maart wordt het schilderij geveild. De verwachting is dat hij tussen de vijf en acht miljoen euro zal opleveren.