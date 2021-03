Tweede verdachte mishandeling Prins Hendrikkade meldt zich bij politie

Halverwege november gaf de politie voor het eerst beelden vrij van de twee verdachten die een 30-jarige man met vechtsporttechniek in elkaar geslagen hebben. Beide opgepakte mannen worden ervan verdacht de man meerdere stoten en trappen te hebben gegeven. Het slachtoffer heeft volgens de politie 'ernstig, mogelijk zelfs blijvend, letsel' opgelopen. "Hij is nog steeds niet hersteld. Hij heeft verbrijzelde kaken opgelopen, waardoor hij lange tijd moeite had met praten en met eten", vertelt een woordvoerder van de politie.

Rondwaartse trap

De mishandeling vindt plaats op de Prins Hendrikkade in de buurt van Grand Hotel Amrath. Een donkerkleurige Mercedes met blauw kenteken veroorzaakt bijna een aanrijding met drie voetgangers die oversteken. Een van de voetgangers - het latere slachtoffer - laat blijken dat hij hier niet van gediend is, roept de auto na en maakt een handgebaar. "De auto komt tot stilstand en het slachtoffer loopt naar de auto toe om de bestuurder aan te spreken op zijn gedrag", vertelde een politiewoordvoerder in januari in het opsporingsprogramma Bureau 020. "Die stapt samen met de bijrijder uit en lopen naar het slachtoffer toe."

Tegen zijn borst en zijn kin krijgt het slachtoffer een harde rondwaartse trap van de bestuurder van de Mercedes. De andere man geeft hem met gestrekt linkerbeen een schop tegen zijn onderlichaam. Uiteindelijk geeft de bestuurder met zijn gestrekte rechterarm een vuist op de linkerkant van het gezicht van het slachtoffer. Hij gaat direct naar de grond, de verdachten lopen meteen terug naar de auto.