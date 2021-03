Ajaxspelers afgelopen jaren telkens belaagd bij spelersbus, PSV verandert niets

Hoe naar het ook klinkt, voor de spelers van Ajax is het intussen vaste prik. Wanneer zij van en naar de spelersbus lopen voor het Philips Stadion, worden zij uitgescholden, bespuugd en bekogeld. Gisteren waren onder andere Klaassen en Tadic de klos. Op verschillende beelden is te zien dat Tadic een muntje naar zijn hoofd gegooid krijgt. De afgelopen edities van PSV-Ajax ging dit telkens mis. Toch is het voor PSV nog niet genoeg reden om de situatie rondom het stadion aan te passen.

De politie Eindhoven laat weten dat er twee personen zijn aangehouden en niet veel later weer in vrijheid zijn gesteld. Ajax doet aangifte van poging tot mishandeling.

Gisterenmiddag rond 17.00 uur was het voor de deur van het Philips Stadion aan de Frederiklaan in Eindhoven onrustig voor de spelersbus van Ajax. Verschillende boze PSV-fans stonden daar de Ajacieden op te wachten. Sommige kozen er zelfs voor muntjes te gooien naar de spelers van Ajax. Op de beelden zijn schermutselingen te zien en worden een aantal mannen door de politie afgevoerd.

De gang van het stadion naar de spelersbus is de afgelopen jaren voor de spelers een beruchte plek. Voor veel supporters is deze plek een uitlaatklep en op onderstaande beelden uit 2018 is te zien dat meerdere spelers worden uirgescholden. Keeper Onana wordt racistisch bejegend met 'Onana, eet maar een banana.'

Genoeg redenen om naar de logistieke situatie rondom het Philips Stadion te kijken zou je denken, maar dat is voor PSV niet aan de orde. De club laat weten dat het lastig is omdat de deur waar de spelers naar toe moeten, naast de hoofdingang ligt. 'Het Philips Stadion is gelegen midden in de stad. Een afgesloten locatie om spelers van de bezoekende club naar binnen te begeleiden is daarom lastig te realiseren', aldus een woordvoerder van de club.

De club laat weten dat het ''100% niet de bedoeling is dat dit soort dingen gebeuren'', maar omdat het alleen rondom grotere wedstrijden gebeurt, niet de hele situatie wordt aangepast.

Een oplossing zouden hogere hekken kunnen zijn, of hekken met doeken erin. Dat is voor de Eindhovenaren geen optie, aangezien zij in een verklaring laten weten dat het voor de supporters ook vaak een ''gelegenheid is om hun helden te zien''.

De gemeente Eindhoven laat weten: "De driehoek (gemeente, politie en OM) en PSV maken per wedstrijd een risicoprofiel en wegen op basis daarvan welke veiligheidsaanpak (waaronder afzettingen) daarbij past. Uiteraard betreuren we het incident en we zullen gezamenlijk evalueren en indien nodig de veiligheidsplannen bijstellen."