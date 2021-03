HvA wint 1,2 miljoen euro met begeleidingsapp voor studenten

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) heeft vanmiddag de Nederlandse Hogeronderwijspremie uitgereikt aan zes onderwijsinstellingen 'die een topprestatie leveren'. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft daarbij de eerste prijs ter waarde van 1,2 miljoen euro in de wacht gesleept.

De HvA won de prijs met LeerLevels, een begeleidingsapp die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie. De app maakt het mogelijk om kansengelijkheid te vergroten bij de doorstroming van eerstejaars studenten van het middelbaar naar het hoger onderwijs. Ze krijgen daarbij persoonlijke begeleiding, ongeacht hun achtergrond.

De beoordelingscommissie roemt de app vanwege de 'enorme potentie' om aan gelijke kansen voor studenten te werken. HvA-docent Youssef El Bouhassani, een van de oprichters van LeerLevels, kreeg de premie vandaag uit handen van de minister. Het geld mag door het team van docenten worden besteed aan de vernieuwing of verbetering van het hoger onderwijs.

Jaarlijks 5 miljoen

De TU Eindhoven innovation Space viel eveneens in de prijzen vanwege de ontwikkeling van het leercentrum voor onderwijsinnovatie aldaar. Ook waren er prijzen voor de Hogeschool Utrecht, Windesheim, de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit.

In totaal is er jaarlijks 5 miljoen euro te verdelen. 2,5 miljoen euro voor de teams van de hogescholen en hetzelfde bedrag voor de teams van de universiteiten. De winnende teams ontvangen 1,2 miljoen euro (1e prijs), 800.000 euro (2e prijs) of 500.000 euro (3e prijs). De prijs werd voor het eerst uitgereikt.