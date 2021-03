'Slachtoffer steekpartij laat beslag leggen op woning Quincy Promes'

De rechter heeft vandaag toestemming gegeven voor een beslag ter waarde van ruim 600.000 euro, schrijft De Telegraaf. De woning en een bijgebouw zouden samen een waarde hebben van 2,7 miljoen euro.

Advocaat Yehudi Moszkowicz, die het slachtoffer vertegenwoordigd, zegt tegen de krant dat beslag is gedaan "als zekerheidsstelling voor een op handen zijn schadeclaim".

Steekpartij

Promes werd in december opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij afgelopen juli. Hij gaf toen een groot familiefeest in een loods van zijn bedrijf in Abcoude. Hij zou tijdens het feest ruzie hebben gekregen met zijn neef en zou hem toen meerdere malen met een mes hebben gestoken. Zijn neef raakte ernstig gewond aan zijn knie en houdt er mogelijk blijvend letsel aan over.

De voetballer ontkent betrokkenheid bij de steekpartij. In eerste instantie stelde zijn advocaat dat hij ten tijde van de steekpartij al weg was. Later zei zijn nieuwe advocaat, Gerard Spong, dat er getuigen zijn die stellen dat het niet Promes was die stak.

Ajax en Spartak Moskou bereikten vorige week een akkoord over een transfer voor Promes.