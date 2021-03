Twee auto's Balgzandstraat uitgebrand

In Noord zijn er vannacht twee auto's uitgebrand. Het is volgens onze telling alweer de zesde autobrand in het stadsdeel dit jaar. De brandweer en politie gaan uit van brandstichting.

Rond 04.30 uur waren er meerdere harde knallen te horen waarop de brandweer en politie snel ter plaatse waren. Toch kon de brandweer de auto's niet meer redden. Dit keer waren een Ford Galaxy en Renault Megane het doelwit, die stonden geparkeerd aan de Balgzandstraat.

De brandweer en politie gaan uit van brandstichting. De politie heeft de eigenaren gewezen op het doen van aangifte. Ze zullen zelf moeten zorgen dat hun auto wordt afgesleept door een berger.

Zoveelste in Noord

De vorige melding van een autobrand in Noord was van begin februari. Vorig jaar werden er vermoedelijk 36 auto's in de fik gestoken in Noord. De autobrand van vannacht zal ook worden meegenomen in het verdere onderzoek. Er zijn vooralsnog geen verdachten aangehouden.