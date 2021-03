Kruising Verbindingsdam opnieuw ingericht: "Je ziet zo vaak bijna ongelukken gebeuren''

In het Oostelijk Havengebied wordt de kruising Verbindingsdam / Ertskade opnieuw ingericht. De aanpassingen worden gedaan om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren. Het AT5-programma Het Verkeer ging langs om te kijken hoe de herinrichting van het kruispunt verloopt.

Het doel van de herinrichting van de kruising Verbindingsdam / Ertskade is de verkeerssituatie veiliger maken voor fiets- en autoverkeer. Hoe dit precies gedaan wordt vraagt één van de bewoners die wij spreken zich af. Omgevingsmanager Joeri van den Ende beantwoordt haar vraag. "Er komt een nieuwe veilige fietsoversteek bij, we verplaatsen het zebrapad op de kruising, de middeneilandjes op de oversteek worden verbreed, we passen de belijning aan en een nieuw tijdelijk stukje fietspad wordt definitief aangelegd", vertelt van den Ende.

Ontwerp nieuw kruispunt Verbindingsdam / Ertskade

Iedereen die wij spreken ziet de herinrichting van het kruispunt als een positieve ontwikkeling. "Hier is het inefficiënt qua oversteken", vertelt een voorbijganger. "Voorheen was het een beetje rommelig hier. Mij lijkt het alleen maar een verbetering", zegt een ander."Het was hard nodig. Ik woon en werk hier al 20 jaar. Je ziet zo vaak bijna ongelukken gebeuren'', vertelt een bewoner die al jaren gebruik maakt van het kruispunt. "Een poging om het anders in te richten en veiliger te maken, dat is wel nodig."

Omgevingsmanager Joeri van den Ende

Omleiding auto- en busverkeer De omleiding van het autoverkeer gaat in twee verschillende fases. Bij de werkzaamheden aan de binnenbocht wordt het autoverkeer afkomstig van het KNSM-eiland omgeleid via de Jan Schaeferbrug. Zodra de werkzaamheden daar klaar zijn verplaatst het werk zich naar de buitenbocht en draait de omleiding om en geldt dan voor autoverkeer richting het KNSM-eiland. Ook het busverkeer wordt omgeleid, het advies is om gvb.nl te raadplegen voor je vertrek. Fiets- en voetverkeer kan langs het werk. De werkzaamheden aan het kruispunt zijn klaar op 6 april.