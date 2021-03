Brettenpad afgesloten door werkzaamheden: "We boren hier tweehonderd meter diep"

Het Brettenpad is vanwege de werkzaamheden afgesloten en dat zorgt voor irritaties bij fietsers die we spreken. ''Balen dat je hier nu niet langs kunt fietsen, ik maak vaak gebruik van het fietspad.'' Als ze horen waar de werkzaamheden voor zijn dan begrijpen velen wel dat het moet gebeuren. "Wat moet dat moet als we van het gas af willen.''

Gourmetten in de keet

Voor de vernieuwing van het bodemenergiesysteem worden niet alleen grote bouwmachines ingezet, alledaagse huishoudelijke apparaten komen ook goed van pas. Het zand dat naar boven komt door de boring wordt in kleine pannetjes op een gourmetstel gedroogd in de keet. "Als het zand gedroogd is kunnen we makkelijker bepalen hoe groot de korrels zijn, zodat we kunnen zien waar we de filter in de grond moeten zetten", vertelt Smits. Zin in gourmetten krijgt Smits er niet van: "We hebben ons tosti-ijzer, dat gaat veel beter."