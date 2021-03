Barry komt er met waarschuwing van af na openen terras: "Chic gebaar"

Café Del Mondo heeft vanochtend een statement en een waarschuwing gehad voor het openen van het terras op de Nieuwmarkt, maar het bonnenboekje bleef in de tas. "We krijgen de kans om buiten de sancties te blijven van onze vrienden van de handhaving, dus dat vind ik wel een chic gebaar", aldus eigenaar Barry van den Berg.

Van den Berg hield rekening met een boete van vierduizend euro. Hij wilde met het openzetten van zijn terras een signaal geven aan de politiek. Voorafgaand liet hij al weten de handhaving te verwachten, en die kwam ook kort nadat hij zijn terras had opengesteld.

In de tussentijd zagen enkele zonaanbidders hun kans om van het terras gebruik te maken. "Heerlijk, gemist!", aldus een van hen. "We mogen in de bus en tram zitten. We mogen in de supermarkt lopen. Ik vind dat dit ook kan."

Na de waarschuwing kozen de uitbaters eieren voor hun geld. "Mijn compagnon en ik hebben besloten dat de actie is geslaagd. Dank voor jullie komst allemaal en we hopen dat jullie de koffie lekker vonden. We gaan de boel nu rustig opdoeken."