Amsterdamse dadergroep vermoedelijk betrokken bij moord op Mehmet Kiliçsoy

De politie heeft het vermoeden met een Amsterdamse dadergroep te maken te hebben in het onderzoek naar de moord op de 49-jarige Mehmet Kiliçsoy. De klusjesman uit Nijmegen werd op 6 juli 2020 doodgeschoten op straat in Beuningen in de provincie Gelderland. De politie gaat ervan uit dat Kiliçsoy het slachtoffer geworden is van een persoonsverwisseling. In het opsporingsprogramma Bureau 020 vraagt de politie aandacht voor de zaak.

Op maandagochtend 6 juli is Mehmet op pad naar Beuningen. Hij heeft die ochtend een afspraak voor een mogelijke klus, hij kan schilderen voor een woningbouwvereniging. Tegen acht uur is Mehmet op het Thorbeckeplein, hij heeft afgesproken met een medewerker van het vastgoedonderhoud. Nadat Mehmet het werk heeft opgenomen loopt hij nog even alleen om het pand. Op dashcambeelden is de Grijze Passat van Mehmet te zien en hoe daarachter een witte Volkswagen Wagen Transporter parkeert met daarin drie mannen. Wanneer Mehmet Kiliçsoy weer terug naar z'n auto loopt, stappen twee van hen uit, ze lopen recht op hem af en schieten hem neer.

Kiliçsoy was getrouwd en vader van een zoon van 22, dochter van 19 en een zoontje van nog maar 7 jaar. Zijn gezin was zijn alles. ''Hij stond altijd klaar voor mij. Voor iedereen. Hij bracht me overal naartoe. Hij haalde me overal op en hij beschermde ons. Hij was echt beschermend'', zegt de dochter van Kiliçsoy.

Amsterdamse link

Na het schieten gaan de mannen er vandoor en laten de Transporter achter in het nabij gelegen Winssen, vervolgens stappen ze over in een zwarte Renault Mégane en rijden verder. ''Veel sporen in het onderzoek wijzen in de richting van Amsterdam, onder andere de diefstal van de witte Volkswagen Transporter vanaf de Nassaukade op dinsdag 22 juni en het uitbranden van de Renault Mégane in Zaanstad. Die Mégane werd op zaterdagavond 4 juli in Amsterdam Noord opgehaald'', zegt Jelmer Geerds van de politie Amsterdam.

Tijdens het onderzoek zijn twee auto's in beeld gekomen die mogelijk te maken hebben met de zaak. Het gaat om een rode en zwarte Volkswagen Golf. Ze komen twee dagen voor de liquidatie in beeld op zaterdagochtend 4 juli. Beide worden in dezelfde minuut geflitst als ze over de A2 van Amsterdam naar Utrecht rijden. De rode Volkswagen blijkt op weg naar Beuningen wordt daar die zaterdagochtend rond half negen gefilmd bij het Shell tankstation aan de Schoenaker. Op de beelden is te zien hoe een van de inzittenden uitstapt, informatie over deze man is belangrijk voor de politie. ''Diezelfde zaterdagmiddag rijden de zwarte Golf en de witte Transporter, waarin twee dagen later de moordenaars van Mehmet zullen zitten, met elkaar richting het Oosten als de Transporter bij Deil geregistreerd wordt'', aldus Geerds.

Persoonsverwisseling

Een half uur later zijn ze in Beuningen te zien. Waarschijnlijk zetten ze de bus weg om deze later te gebruiken bij de liquidatie. Met de zwarte Golf rijden ze daarna weer terug richting het westen. Een dag voor de moord op 5 juli komt de Renault Mégane voor het eerst in beeld. Hij rijdt met de Transporter door Beuningen, de inzittenden lijken dan iemand te zoeken. ''We denken dat de daders eigenlijk al die zondag hadden willen toeslaan maar dat dat om wat voor reden dan ook toen niet is gelukt, en dat ze daarom maandag zijn teruggekomen, maar toen de verkeerde persoon dus om het leven hebben gebracht", eindigt Geerds.