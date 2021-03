Ajax vanavond in halve finale tegen oer-Ajacieden Lasse en Siem

Om 21.00 uur vanavond is de aftrap van de halve finale van het KNVB-bekertoernooi. Ajax moet het in Friesland opnemen tegen Heerenveen. En daar spelen twee hele goede oude bekenden van Ajax. Siem de Jong en sinds kort ook Lasse Schöne, eigenlijk twee oer-Ajacieden maar in de herfst van hun carrière nu in het shirt met de pompeblêden.