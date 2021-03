Nieuwe 'Straatapp' moet dakloze jongeren helpen

De app bestaat uit negen thema's en is bedoeld voor Amsterdamse daklozen van 16 tot 24 jaar. Nadat de site via wifi is bezocht en is geïnstalleerd als app, is deze offline te gebruiken. De app is is bedacht door jongeren van stichting Don Bosco Straatvisie, nadat zij zelf ondervonden hoe moeilijk het is om informatie te vinden als je op straat komt te staan.

Behalve de adressen waar zij goedkoop kunnen slapen, douchen en eten, geeft het ook informatie over waar zij terecht kunnen voor een luisterend oor of welke instantie kan helpen met schulden. Ook staan er plekken in waar gratis een telefoon kan worden opgeladen of waar gratis wifi te vinden is. Verder staat er specifieke informatie in voor jongeren met een LHBTI-achtergrond.

Volgens zorgwethouder Simone Kukenheim kan de app bijdragen aan het terugdringen van jeugddakloosheid. "Als je als jongvolwassen opeens op straat komt te staan, dan is dat heftig. Je hebt geen vaste woon- en verblijfplaats, vaak geen vast inkomen en bent helemaal op jezelf aangewezen. Hoe houd je jezelf dan staande? Daarom juichen we het initiatief van deze Straatapp toe."