Stad NL V Shopfanaten "als een kind zo blij" met 10 minuten winkelen

Verschillende ondernemers op het Gelderlandplein hebben hun twijfels over de maatregel dat winkels open mogen op afspraak. Vanochtend was het nog rustig in het winkelcentrum. Bij de Hema hadden slechts 20 klanten een afspraak gemaakt. ''De vraag is of het echt gaat werken of dat mensen een drempel voelen'', zegt kledingverkoopster Gaby Roeg.

''Ik ben als een kind zo blij.'' Enkele shopfanaten waren vanochtend al vroeg in het winkelcentrum te vinden, maar druk was het nog zeker niet. Winkels mogen open, maar daar zitten flink wat mitsen en maren aan. Zo moeten klanten vier uur van te voren een afspraak inplannen en er is een tijdslot van minimaal 10 minuten. 'Het is nog even wennen', zegt Aniek Visser van de Hema.

Quote ''Je bent niet verplicht om iets te kopen, maar uiteindelijk hebben we elkaar wel nodig'' gaby roeg - eigenaar kledingwinkel

Ook mogen er per winkel maar twee klanten binnen zijn ongeacht de grote van je zaak. "'Het is fijn om weer wat klanten te zien, maar hiermee gaan we het niet redden'', zegt Gaby Roeg van Zohra Fashion. Zij had vandaag vijf klanten, die een uur mochten komen shoppen. Ze runt haar zaak al elf jaar met haar man en maakt zich ernstig zorgen om de toekomst. ''Ik kan door deze maatregel nog steeds niet mijn huur of de vaste lasten betalen.''' Roeg hoopt niet dat klanten wachten omdat ze een drempel voelen om een afspraak te maken. ''Je bent niet verplicht om iets te kopen, maar uiteindelijk hebben we elkaar wel nodig.''

Lees ook Stad Winkels mogen open voor afhalen bestellingen