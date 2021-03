Stad NL V De 12-jarige Imane heeft politieke ambities: "Ik wil gewoon premier worden"

De 12-jarige Imane Valk uit Amsterdam Nieuw-West weet al sinds haar 8e dat ze de politiek in wil. Als het aan Imane ligt, wordt ze de eerste vrouwelijke premier van Nederland. Als kindercorrespondent interviewt ze diverse lijsttrekkers richting de verkiezingen. Roos Gerritsen gaat voor Wij zijn Amsterdam langs bij Imane.

Een oproep van Jesse Klaver voor meer vrouwen in de politiek bracht Imane in beweging. "Toen dacht ik, dat kan ik gewoon zijn". Ze richtte Jong Plein '40-'45 op, ging op school in de kinderraad en werd actief bij het 4 en 5 mei comité in Slotermeer. Begin dit jaar is Imane uitgeroepen tot Amsterdammertje van het Jaar in de leeftijdscategorie 7 tot en met 12 jaar. "Imane is een belangrijke ambassadeur voor de stad en voor Nieuw-West in het bijzonder. Ze is altijd en overal en brengt bij iedere gelegenheid inclusief samenleven onder de aandacht", aldus de organisatie. Imane zelf was verrast. "Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht, want die andere Amsterdammertjes deden ook zulke mooie dingen."

Quote "Ik heb best veel ideeën en wil andere kinderen ook een stem kunnen geven" Imane valk

Voor de Kindercorrespondent interviewt Imane diverse lijsttrekkers. Via Zoom interviewt Imane Sylvana Simons."Wat is uw boodschap voor kinderen in Nederland?", vraagt Imane. "Samen solidair zijn aan elkaar", antwoordt Sylvana Simons. "Samen staan we sterk", zeggen Imane en Simons vervolgens in koor. Bij het horen van Imane's politieke plannen zegt Sylvana Simons enthousiast: "Mijn steun heb je zeker. Als je campagne gaat voeren moet je contact opnemen."

Naast haar passie voor de politiek is Imane ook gek op karate. "Sinds kort zit ik in de Nederlandse Jeugdselectie voor karate en we hebben nu van mijn huis een soort dojo gemaakt." Imane laat trots de dojo in haar woonkamer zien en doet een aantal karate trucs voor. "Wat ik leukst vind om te doen? Dat is lastig om te kiezen. Het is een combinatie van topsport en politiek. Dat is wie ik ben, een beetje van alles wat".