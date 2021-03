In navolging van testevenementen pleit VVD voor 'testterrassen'

Dat blijkt uit schriftelijke vragen van raadsleden Marianne Poot en Claire Martens. Zij willen van het stadsbestuur weten of de experimenten die momenteel worden gehouden met theater- en muziekevenementen zich ook zouden lenen voor terrassen. Bijvoorbeeld met een groot opgezet 'testterras', waarbij verschillende ondernemers kunnen worden betrokken.

Perspectief

De partij diende vorige maand een plan in voor grotere terrassen, ruimere openingstijden voor dagzaken, ontheffingen voor 24-uursopenstellingen en het toestaan van meer evenementen. De partij wil van het stadsbestuur weten welke aanvullende maatregelen extra perspectief geven op een veilige heropening van de horeca. Volgens de partij spreekt burgemeester Halsema deze week met de Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland over hoe de heropening van de horeca in goede banen kan worden geleid.

Café Del Mondo gooide gisterochtend uit protest kortstondig zijn terras op de Nieuwmarkt open, omdat het genoeg heeft van de beperkende coronamaatregelen. De uitbater kwam er zonder boete van af, omdat hij na een waarschuwing zijn terras weer sloot. De VVD'ers schrijven dat zij begrip hebben voor de wanhopige situatie waarin vele horecaondernemers zitten, maar dat zij het overtreden van de coronaregels afkeuren.

Halsema

Burgemeester Femke Halsema zei vorige week, voordat er een groot feest ontstond in het Vondelpark, dat zij het kabinet wil vragen sneller te kijken of de terrassen open kunnen. D66 liet toen weten die oproep te steunen.