Ajax met gemak door naar bekerfinale na zege op Heerenveen

Ajax speelt op 18 april de finale van de TOTO KNVB Beker tegen Vitesse in De Kuip. De Amsterdammers wonnen met overtuiging in de halve finale van Heerenveen. De hele wedstrijd hadden de Friezen maar weinig in te brengen tegen het veel sterkere Ajax.

Bij Ajax ontbraken woensdagavond de geschorste Devyne Rensch en Nicolas Tagliafico. Ook Noussair Mazraoui was er niet bij vanwege een blessure. Ten Hag liet Perr Schuurs dit keer starten in de basis. De Amsterdammers hadden twee oude bekenden tegenover zich: oud-Ajacieden Siem de Jong en Lasse Schöne begonnen in de basis bij Heerenveen.

Ajax begon sterk en met veel overtuiging aan de wedstrijd en had veel de bal. In de eerste tien minuten leverde dat een kans op voor Haller, maar hij schoot over de goal van keeper Mulder op aangeven van Tadic. Na 19 minuten spelen verloren de Friezen een moment de concentratie waardoor Antony zijn tegenstander voorbij kwam en de bal panklaar op het hoofd van Klaassen kon leggen die kon binnenkoppen.

Na de goal kon Heerenveen niet anders dan uit kun schulp kruipen en nam iets meer het initiatief, dat leverde een kleine kans op voor de goal van Stekelenburg. Even later kregen zowel Antony als Klaassen de mogelijkheid op de 2-0, maar beide keren ging de bal er net niet in. Kort daarna maakte Klaassen alsnog de 2-0. Echter werd de goal afgekeurd omdat de VAR zag dat Tadic de bal vlak ervoor met zijn hand raakte.

Tweede helft

Blind werd in de rust gewisseld voor Klaiber, Davy Klaassen ging na tien minuten in de tweede helft naar de kant voor Kudus. Na rust bleef het spelbeeld eenzijdig en was het Ajax die het spel maakte. Een overtreding op Kudus werd na 62 minuten bestraft met een penalty die Tadic onberispelijk binnen schoot. Niemand daagde hem deze keer uit of noemde hem een ‘pussy’ en de strafschopstip bleef heel.

Niet lang daarna was daar een goede kans op de 0-3, toen Antony rakelings voorlangs schoot en er niemand was die hem binnenliep. Ten Hag verruilde Antony en Tadic daarna voor Idrissi en Neres. Laatstgenoemde liet meteen van zich horen en maakte de bevrijdende 0-3. De VAR checkte nog of de Braziliaan buitenspel stond, maar dat was niet het geval.

In de slotfase was daar dan nog bijna de 0-4 toen Haller de bal op zijn schoen kreeg, maar hij tikte bij het omspelen de bal te ver naar de zijkant.