Rechter: huurkorting ook bij lagere loodwaarde in drinkwater

Goed nieuws voor Amsterdammers met loden drinkwaterleidingen. Tot op heden werd 10 microgram lood per liter gezien als een gebrek aan de woning, maar een rechter heeft vandaag besloten dat er al sprake is van een gebrek bij 5 microgram per liter drinkwater. En een gebrek betekent vaak korting op de huur.

Een Amsterdamse huurder uit Zuid had de zaak aangespannen. In haar woning werd een hoeveelheid lood per liter gemeten die tussen de 5 en de 10 microgram per liter lag. Voor haar verhuurder, Ymere, geen reden om haar een huurkorting te geven. Maar daar dacht de rechtbank anders over. In de uitspraak werd alvast een voorschot genomen op iets dat eind volgend jaar sowieso al zou veranderen.

2022

De Gezondheidsraad bepaalde eerder namelijk al dat de norm naar 5 microgram per liter moet. Vanuit gezondheidsoverwegingen is besloten dat die norm eind 2022 van 10 naar 5 microgram gaat, omdat er ook bij die hoeveelheid risico's zijn voor de gezondheid. "Een dergelijk risico op gezondheidsschade kwalificeert naar het oordeel van de kantonrechter als een gebrek (...), aangezien een huurder mag verwachten dat hij op elk moment van de dag over een glas kraanwater kan beschikken zonder dat hij wordt blootgesteld aan een risico op gezondheidsschade als gevolg van loodverontreiniging."

"Doorbraak"

Stichting Woon, die opkomt voor huurdersbelangen, is blij met de uitspraak. "Dit is een doorbraak", zegt woordvoerder Oscar Vrij. "Deze uitspraak bevestigt de tendens dat huurders geen last meer moeten hebben van loden waterleidingen, ongeacht de meetmethodiek, en sorteert voor op nieuwe wetgeving. De uitspraak zal zeer behulpzaam zijn om verhuurders die nu nog loden leidingen weigeren te verwijderen over de streep te trekken. De aanwezigheid van loden leidingen maakt namelijk dat een overschrijding van de 5 microgram per liter aannemelijk is."

Huurkorting

Vorige week deed de Huurcommissie nog uitspraak in een andere zaak: toen kregen vijftien huurders een huurkorting van 60% wegens een te hoog loodgehalte in het water. Omdat de nieuwe norm van 5 microgram per liter nog niet is verankerd in de wet, matigt de rechter de huur van de zaak van vandaag met 40%.