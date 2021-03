Doodgeschoten Polletje was een beruchte Ajaxhooligan

De man die vanmiddag is doodgeschoten aan Alexander Dumaslaan in Zuidoost is de veroordeelde crimineel en F-sider Martin van de Pol, ook wel bekend onder de naam 'Polletje'. Hij werd 56 jaar.

Het schietincident gebeurde rond 14.00 uur. Kort daarna overleed Van der Pol aan zijn verwondingen, hij zou door zijn hoofd zijn geschoten. Volgens Het Parool had hij net zijn dochtertje van de school om de hoek gehaald. De politie is nog achter de verdachte aangegaan die vermoedelijk richting de Dolingadreef was gevlucht. Maar tevergeefs.

Veroordeeld crimineel

Martin van de Pol is een bekende in de onderwereld. Hij kreeg 15 jaar celstraf voor het doodschieten van vier mannen in een seksclub in Haarlem in 2000. De inmiddels beruchte crimineel en Ajaxhooligan komt ook daarna meerdere keren in aanraking met justitie. Hij wordt gepakt met bezit van vuurwapens en werd vervolgd voor meerdere geweldszaken. De laatste keer dat hij in aanraking kwam met het Openbaar Ministerie was in 2017. Toen werd er 15 maanden cel geëist voor verboden wapenbezit.

Panorama schrijft in 2017 over het criminele verleden van Martin van de Pol. Daar is te lezen dat hij als tiener begin jaren 80 al een gewelddadige reputatie had binnen de F-side: grofgebekt en voor niemand bang. Iemand van de oude garde F-siders noemt hem "een levensgevaarlijke psychopaat die mede door jarenlang excessief drugsgebruik totaal verknipt is".

Begeleider spelers

Polletje was destijds de grote leider van de harde kern van Ajax, de F-side. Als er een geblesseerde of geschorste speler een wedstrijd kwamen meekijken in het vak was hij de begeleider. Ook zou hij regelmatig aanschuiven bij vergaderingen binnen de club, iets wat de club altijd heeft ontkend.

Spelers Lerin Duarte en Joël Veltman vertelden destijds aan AT5 dat ze 'Polletje hoogstens eens een keer hadden gezien'.