OM eist 8 jaar gevangenisstraf voor dodelijk steekpartij Agatha Christiesingel

Het Openbaar Ministerie heeft acht jaar cel geëist tegen de 49-jarige man uit Hilversum. De man wordt verdacht van het doodsteken van een 53-jarige man op de Agatha Christiesingel in Zuidoost vorig jaar in april. Het 53-jarig slachtoffer overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Op de desbetreffende zondagavond kregen de verdachte en het slachtoffer ruzie. De verdachte werd naar eigen zeggen door het slachtoffer getrapt en bij de keel gepakt. Ook zou slachtoffer hebben gedreigd de verdachte te vermoorden.Toen het slachtoffer hem greep, pakte de verdachte met zijn rechterhand in de val een mes.

Getuigen

Volgens de officier van justitie kan uit de verschillende verklaringen worden opgemaakt dat de verdachte met het mes heeft gestoken voordat hij met het slachtoffer op de grond terecht kwam. Daarnaast zou hij het slachtoffer nog meerdere keren hebben gestoken toen zij samen op de grond lagen.

Op de beelden van een camera is te zien is dat het slachtoffer ongeveer één seconde bovenop de verdachte zit, waarna het slachtoffer naar rechts valt en op de grond terechtkomt. De verdachte gaat dan bovenop hem zitten en te zien is dat hij stekende bewegingen maakt met zijn rechterhand.

Doodslag

De officier van justitie is van oordeel dat de 49-jarige man uit Hilversum zich had kunnen onttrekken aan de ruzie. Daarnaast stond het steken met een mes niet in redelijke verhouding tot het handelen van het slachtoffer. De verdachte kan volgens de officier van justitie daarom geen beroep doen op noodweer.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.