Het 'zoomeffect': plastische chirurgie in de lift dankzij thuiswerken en videovergaderen

Een sector die het opvallend goed doet in tijden van corona is de plastische chirurgie. Als gevolg van het vele thuiswerken kiezen mensen steeds vaker voor botox, laserbehandelingen en fillers. Er wordt zelfs gespoken van een ‘zoomeffect’.

HR-manager Suzanne Wolsink laat regelmatig het een en ander bijwerken aan haar gezicht. Vaak zit ze hele dag te videobellen en ziet ze zichzelf in beeld. “En dat is best wel confronterend, want normaal zit je ook niet de hele dag in de spiegel te kijken. En dat heb je nu wel met al die zoom-meetings”, legt ze uit. “Dankzij de behandelingen ziet ik er frisser en stralender uit.”

Annemarie van de Ven van Jan van Goyen klinieken in Amsterdam Zuid herkent het verhaal van Wolsink. “Mensen zeggen, ik zie mezelf steeds op dat scherm, ik zie die fronsrimpels, en hanenpootjes en lijntjes om mijn mond, ik wil daar iets aan doen.”

Ongemerkt een behandeling ondergaan

Vanwege het thuiswerken kan je makkelijker 'ongemerkt' een behandeling ondergaan. “Als je een blauwe plek hebt in je gezicht door een behandeling, dan valt het vanuit huis toch minder op. En je hoeft het aan niemand uit te leggen dat je iets hebt laten doen”, vertelt Van de Ven.

Judith Eggersman van Ivy Clinics ziet dat er meer klanten komen voor een liposuctie. “Van een liposuctie moet je lang bijkomen. Je moet veel bewegen. Nu veel mensen thuiswerken heb je veel meer de kans om ervan te genezen zonder dat je aan de baas moet vertellen wat je hebt laten doen”, zegt ze.