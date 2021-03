Artis maakt zich zorgen over het Aquarium

Het gebouw waarin het Aquarium zich bevindt wordt bedreigd door zijn eigen zilte water. Daarom zal de komende jaren er een restauratie plaatsvinden in het Aquarium. De koste worden deels gedekt door de gemeente, maar het is niet genoeg voor de hele renovatie van het gebouw.

In de grote zaal van het Aquarium lekken de grote betonnen aquaria. Hoe lang de renovatie gaat duren is nog niet duidelijk. In een filmpje op YouTube zeggen ze nog 'meer geld nodig te hebben'.

Overheidssteun

Dierentuinen die vanwege de coronacrisis gesloten zijn maar wel alle dieren moeten verzorgen, kunnen vanaf vorige maand overheidssteun aanvragen. Het kabinet kreeg toestemming van de Europese Commissie om de parken te hulp te schieten. Na een eerdere ontslagronde zag Artis zich gedwongen om uit financiële nood de leeuwen weg te doen. Uiteindelijk ging dat niet door omdat de Franse dierentuin waar ze naartoe zouden gaan van de verhuizing af zag.