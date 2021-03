Activisten Extinction Rebellion blokkeren toegang bouwlocatie biomassacentrale Diemen

De groep maakt zich zorgen over ontbossing en biodiversiteitsverlies. “Elke cent die naar de subsidie van biomassa gaat zou ook naar echt duurzame maatregelen kunnen gaan. We verbranden letterlijk miljarden", zegt woordvoerder Micha Meerburg.

Sinds half acht vanmorgen blokkeren zo'n dertig actievoerders de toegangsbrug van de locatie waar de centrale mogelijk gebouwd gaat worden. Ze hebben boomstronken meegenomen en twee van de actievoerders zitten op palen op zo'n twee meter van de grond. Op het spandoek is ''Houtstook is niet duurzaam'' te lezen.

In juni vorig jaar werd overigens wel bekend dat Vattenfall de bouw voorlopig uitstelt. De aanhoudende discussie over biomassa was daar de aanleiding voor. Het bedrijf gaf toen aan opnieuw met betrokkenen in gesprek te gaan.

Onveranderde situatie

Volgens woordvoerder van Vattenvall, Anouk IJfs, is dat nog steeds te stand van zaken. Zij geeft aan dat er geen knoop doorgehakt gaat worden over de bouw tot alle stappen zijn doorlopen. Zo loopt er bijvoorbeeld nog een rechtszaak. Daarbij ''moeten we met dit huidige kabinet van het aardgas af en biomassa speelt daar een grote rol in'', aldus IJfs. Volgens haar moeten de actievoerders dan ook hun pijlen richten op politiek Den Haag.

De uitstel is voor Extinction Rebellion echter niet genoeg. Zij willen dat de bouw compleet van tafel gaat. Ook voorbereidende werkzaamheden, volgens IJfs ''voor het geval dat er wel groen licht komt voor de bouw'', moeten volgens de actiegroep stoppen.