Jeugdwerkloosheid gestegen naar ruim 8 procent, 4 miljoen euro extra voor aanpak

Waar in 2019 nog 6,5 procent van de jongeren zonder baan kwam te zitten, is dat in een jaar tijd gestegen naar 8,5 procent. Mogelijk ligt dat percentage nog hoger omdat het laatste kwartaal van 2020 niet is meegeteld. De gemeente maakt, vanwege de toename, extra geld vrij voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid.