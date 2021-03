Wie werd aangereden door een metro tussen Venserpolder en Van der Madeweg?

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 twee foto's vrijgegeven van een overleden man die op begin februari om het leven kwam toen hij werd aangereden door een metro. De recherche heeft geen aanwijzingen dat het zou gaan om een misdrijf en vermoedt dat de man zelfmoord heeft gepleegd of slachtoffer is van een noodlottig ongeval. De politie wil graag de identiteit van de man achterhalen om zo nabestaanden te kunnen informeren.

De aanrijding vond plaats op vrijdagavond 5 februari op het metrospoor tussen station Van der Madeweg en Venserpolder. De beelden in de video kunnen als schokkend ervaren worden, het zijn namelijk foto's van de overleden man. In het onderzoek van de recherche blijkt dat het vermoedelijk gaat om zelfmoord of een noodlottig ongeval. ''De recherche heeft ondanks veel inspanningen de identiteit van het slachtoffer nog niet kunnen achterhalen en daarom komen zij wij graag in contact met mensen die mogelijk weten om wie het hier zou kunnen gaan'', zegt Jelmer Geerds van de politie Amsterdam.

Omschrijving

De man wordt tussen de 40 en 60 jaar oud geschat, is ongeveer 1.80 lang en heeft bruine ogen. Hij heeft zwart haar met grijstinten ter hoogte van zijn slaap en is kaal op zijn achterhoofd. Hij heeft geen tatoeages. Op de avond van de aanrijding droeg hij een schaats shirt van het merk Hunter en een witte hoodie van het merk Kultivate. Verder had hij gestreepte fleece sokken en droeg een donkere spijkerbroek van het merk Blue Blood. De donkere bergschoenen die hij droeg zijn van het merk Caterpillar en hebben de maat 43. ''Uit onderzoek is gebleken dat de man twee schroeven in zijn kuitbeen net boven zijn enkel had, het slachtoffer is dus vermoedelijk aan zijn been geopereerd.