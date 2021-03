SALTO biedt excuses aan na uitzenden antihomo-uitspraken

In onderstaande tweet van Bellefleur is te lezen dat er werd gesproken over 'Sodom en Gomorra' en er werd opgeroepen om 'nee' te zeggen tegen de LHBT+ community. Sodom en Gomorra is een bijbels verhaal over de twee steden die vanwege hun ''morele verdorvenheid en sodomie'' door God verwoest werden.

SALTO beschikt over twee radiostudio’s, een podcaststudio en een TV studio in Pakhuis de Zwijger. Iedereen kan zo'n studio huren om opnames te maken of een programma live uit te zenden op één van SALTO'S zenders. Dat deed het religieuze programma, waarna de discriminerende en haatzaaiiende uitspraken werden uitgezonden.

SALTO heeft daarop vanmiddag haar excuses aangeboden en noemt het ''buitengewoon schokkend en pijnlijk''. Ook laat SALTO weten dat het programma per direct offline is gehaald en dat de maker is geschorst.

''Wij schamen ons oprecht voor dat het gebeurd is. Iedereen is welkom bij ons. Dus ook religieuze makers. Wat vervolgens niet mag is oproepen tot geweld of aanzetten tot haat. Die grens is hier overschreden. En wij nemen hierop onze verantwoordelijkheid'', aldus SALTO in een bericht op Instagram.