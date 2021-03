11 en 7 jaar cel voor dodelijke schietpartij in parkeergarage The Bank

Erxinio L. (21) en Darnell T. (22) zijn vandaag door de rechtbank veroordeeld tot 11 en 7 jaar gevangenisstraf voor een dodelijke schietpartij in parkeergarage The Bank aan het Rembrandtplein. Het slachtoffer was de 24-jarige Orpheo Gefferie uit Almere.

Erxinio L. moet elf jaar de cel in voor voor doodslag. Hij vluchtte na de schietpartij en werd pas vorige week opgepakt in Spanje. Hij verbleef in Valencia en is daar door een arrestatieteam aangehouden. Darnell T. kon snel na het incident worden aangehouden, hij is veroordeeld voor medeplichtigheid aan doodslag.

Afterparty

Op de desbetreffende zaterdagochtend, 18 mei 2019, stond een groepje mensen nog een kleine afterparty te houden in de parkeergarage na het uitgaan. Uit camerabeelden blijkt dat er een ruzie ontstaat bij de betaalautomaat nadat een jongen probeert voor te dringen.

De twee verdachten, Darnell T. en Erxinio L., waren volgens de rechtbank betrokken bij de ruzie. Op het bewuste moment zou Erxinio L. tegen Darnell T. hebben gezegd 'dat ding te halen', waarna T. naar een auto liep en iets pakte wat op een wapen leek. Iets later schoot Erxinio L. het 24-jarige slachtoffer dood.

Doodslag

Op basis van onder meer camerabeelden stelt de rechtbank vast dat de twee verdachten betrokken zijn geweest bij de schietpartij. De rechtbank kan niet vaststellen dat de schutter van tevoren het plan had om hem dood te schieten. Daarom is er geen sprake van moord. Darnell T. is vanwege het halen en daarna overhandigen van het wapen aan Erxinio L., medeplichtig aan de doodslag. Eerder hield de rechtbank rekening met een tweede scenario waarin de ruzie een vooropgezet plan was. In dit geval zou de ruzie enkel een afleiding zijn geweest.

Geen verantwoordelijkheid

De rechtbank rekent de twee mannen hun daad zwaar aan. "Beide mannen hebben geen enkele verantwoordelijkheid voor hun daden genomen: ze lieten hun slachtoffer zwaargewond achter en sloegen op de vlucht", aldus de rechtbank.

Naast hun celstraf moeten de twee mannen de nabestaanden in totaal ruim 80.000 euro schadevergoeding betalen.