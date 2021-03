Eindelijk weer rijles: instructeur Chris kan wel springen van geluk

Rij-instructeur Chris Gajadhar is maar al te blij dat hij weer mag beginnen. Hij werkt al 35 jaar als instructeur, dus de afgelopen 2,5 maand stilzitten was hij niet gewend. "Ik kan wel springen van geluk, dat ik weer werken. Eindelijk weer brood op de plank", vertelt hij met een gelukzalige glimlach.

Besmetting voorkomen

Anderhalve meter afstand houden in een auto kan niet. En een scherm tussen leerling en instructeur is niet werkbaar. Om een eventuele besmetting met corona te voorkomen, valt er behalve mondkapjes, doekjes en handgel weinig te doen. "Daarom heb ik met mijn leerlingen afgesproken dat ze thuis moeten blijven als ze verkouden zijn, verhoging hebben of hoesten", vertelt Gajadhar.

Vandaag mag geschiedenisstudent Wieger Stroo zijn rijles weer oppakken. Op 28 november heeft hij voor het laatst gereden. "Het zal wel weer even wennen zijn, maar ik maak me niet echt zorgen." Hij zou eigenlijk begin deze week afrijden, maar dat ging door de lockdown niet door. Waarschijnlijk kan hij nu pas over een paar maanden bij het CBR terecht voor een nieuwe afspraak. "Het is vervelend dat het steeds verschuift, maar ik kan die extra maanden nu wel gebruiken om op te frissen."