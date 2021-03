Drie woningen onbewoonbaar na grote brand in West

Drie van de vier woningen in de Zeeheldenbuurt waar gisteravond laat brand uitbrak, zijn onbewoonbaar verklaard. De vierde is nog een twijfelgeval; de vraag is of reparaties op korte termijn genoeg zullen zijn voor bewoners om terug te kunnen keren naar hun woning.

Eén van de bewoners moest uit voorzorg naar het ziekenhuis worden gebracht. De andere drie bewoners hadden rook ingeademd en werden nagekeken door het ambulancepersoneel. Zij hebben de nacht in hotels doorgebracht.

Harde knal

De brand brak rond negen uur gisteravond uit op de tweede etage van het pand aan de Roggeveenstraat in West. Uiteindelijk sloegen de vlammen over op de derde etage, ook was er een harde knal te horen.

Wat de knal veroorzaakte is niet bekend. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat het een kleine kans is dat het antwoord op die vraag nog gaat komen: ''De knal kan van alles zijn geweest, bijvoorbeeld een gasfles of een deobus. Dat is nog steeds een raadsel."