Tweetal mishandeld en beroofd in Geuzenveld na verkoopafspraak via Facebook

Harde klappen en trappen ontvangen, beroofd worden van je Louis Vuitton-tas, een vuurwapen in je mond geduwd krijgen, om ten slotte 700 euro lichter huiswaarts te gaan. Het is niet het eerste waar je aan denkt als je iets gaat kopen via internet. Toch overkomt dit twee mannen op 13 november in Geuzenveld. De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van twee mannen die betrokken zijn bij de straatroof en een verdachte die pint met de gestolen bankpas.

"De slachtoffers hebben via Facebook scooteronderdelen op het oog die ze graag willen aanschaffen en rijden met de auto naar West, ze parkeren op de Eckerharthof en lopen naar de afgesproken locatie'', zegt Jelmer Geerds van de politie Amsterdam. De kopers worden opgevangen door een aantal jongens die vragen of ze voor de scooteronderdelen komen. Ze krijgen het verzoek om mee te lopen, omdat de spullen ergens anders zouden staan. ''De slachtoffers worden van elkaar gescheiden en lopen los van elkaar, ieder met twee jongens bij zich, aan een zijde van de Rudolf Agricolastraat. Ter hoogte van Ansulmushof staan vier andere jongens te wachten achter een schutting'', zegt Geerds.

Quote Een van hen heeft de loop van een vuurwapen in zijn mond gehad jelmer geerds, politie Amsterdam

Een van de twee slachtoffers voelt nattigheid en begint te rennen in de richting van de Savorin Lohmanstraat. Op een camera van een avondwinkel in die straat is te zien hoe twee jongens op een scooter van het merk Kymco het slachtoffer te pakken krijgen. Hij wordt naar de grond gewerkt en krijgt harde klappen en trappen te verduren. ''De verdachten hebben een tas van het merk Louis Vuitton uit de handen van het slachtoffer getrokken. Daarin zat onder andere zijn identiteitsbewijs, bankpas en zonnebril. Als het slachtoffer later met de politie bij zijn auto komt blijkt de achterruit te zijn ingeslagen en de auto doorzocht'', zegt Geerds.

Quote Het slachtoffer moet zich uitkleden en wordt op blote voeten weggestuurd jelmer geerds, politie amsterdam

Voor het andere slachtoffer loopt de verkoopafspraak via internet ook niet goed af. Hij heeft verklaard dat hij ook klappen heeft gekregen en getrapt is, onder andere hard tegen zijn ribben.''Hij verklaarde zelfs de loop van een vuurwapen in zijn mond te hebben gehad. Ook hij moest zijn eigendommen afstaan aan de overvallers, maar daarmee was het nog niet klaar. Hij moest ten slotte zijn broek, jas, schoenen en vest uittrekken. Die kleding hebben de verdachte meegenomen, het slachtoffer werd op blote voeten weggestuurd.'' Signalementen De politie heeft beeldmateriaal van drie verdachten in deze zaak. Het gaat om een man met een donkergetinte huidskleur en een normaal postuur. Hij droeg een grijze trainingsbroek en zwarte schoenen.

De andere verdachte heeft een lichte tot lichtgetinte huidskleur en heeft een vadsig postuur. Hij droeg een zwart-olijfgroene jas, een pet onder zijn capuchon, een grijze joggingbroek en zwarte schoenen. De derde verdachte is vastgelegd door een camera als hij op het Osdorpplein geld opneemt met de gestolen bankpassen van de slachtoffers. Hij wordt vooralsnog alleen verdacht van pinnen met een gestolen bankpas. In totaal wordt er voor 700 euro aan geld opgenomen.

Quote Spreek af op een drukke plek waar camera's hangen en neem iemand mee JELMER GEERDS, POLITIE AMSTERDAM

''Het is natuurlijk verschrikkelijk wat deze mannen is overkomen, één van hen heeft zelfds de loop van een vuurwapen in zijn mond gehad'', zegt Geerds. ''Wij willen graag weten wie deze mannen zijn en adviseren kijkers om extra voorzichtig te zijn bij verkopen via platformen. Spreek bijvoorbeeld bij voorkeur af op een drukke openbaar toegankelijke locatie waar camera’s hangen, neem iemand mee bij de afspraak en probeer vooraf zoveel mogelijk gegevens van de andere partij te verifiëren, zoals een volledige naam, woonadres, telefoonnummer of bankrekening'', adviseert hij ten slotte.