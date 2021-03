Jong Amsterdam laat zich horen: "Heel veel jongeren gooien drugs in hun mik, dan kun je ook een vaccinatie nemen"

Iedereen vanaf 18 jaar mag volgende week naar de stembus om te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. In een 6-delige serie gaat AT5 deze week in gesprek met jongeren door de hele stad over verschillende onderwerpen.

Presentator Redouan Ait Ouarg en jongerenburgemeester Achraf el Johari zijn in Oost, Zuid, Noord, Zuidoost, het Centrum en in Nieuw-West en horen jongeren aan over onderwerpen als wonen, discriminatie, het klimaat, vaccineren en de avondklok.

In elke aflevering vertellen jonge politici - van links tot rechts - waarom het zo belangrijk is dat jongeren hun stem uitbrengen. 'Jong Amsterdam laat zich horen' zie je tot en met zaterdag 13 maart elke dag om 16:00 uur op het Youtube-kanaal van AT5, op de website, in onze app en op televisie.