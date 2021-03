Buurtbewoners Osdorp na dodelijk ongeluk: "Het is hier een racebaan"

Buurtbewoners van de Wolbrantskerkweg in Osdorp zijn er klaar mee: volgens hen scheurt het verkeer daar vaak door de straat met snelheden ver boven de 50 kilometer per uur. Afgelopen donderdagavond werd een 22-jarige vrouw op de fiets hier aangereden door een automobilist, een dag later is zij overleden aan haar verwondingen.

Op de plek van het ongeluk liggen bloemen en komen buurtbewoners vanmiddag samen. "Het is gewoon in en in triest. Dan ben je 22 jaar, dan begint je leven eigenlijk net en dan eindig je zo", vertelt de buurvrouw van het slachtoffer.

"Heel slecht zicht"

"Ik loop hier vier keer per dag met mijn hond en maak wel echt dagelijks mee dat auto's hierboven de 50 rijden. Ik denk zeker wel bijna 100", zegt een buurtbewoonster. "Er zijn ook geen drempels hier, geen flitspalen hier er is gewoon heel erg slecht zicht hier."

"We zijn al heel lang mee bezig om drempels hier te plaatsen, want doordeweeks is het hier een racebaan", vertelt een andere buurtbewoner.