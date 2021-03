Vanavond persconferentie Rutte en de Jonge: weinig versoepelingen verwacht

Gisteren heeft het demissionaire kabinet overleg gevoerd in het Catshuis en daaruit laten bronnen weten dat de regering niet van plan is de teugels te laten vieren. De avondklok zal waarschijnlijk tot eind maart van kracht blijven en buitenlandse reizen, tenzij strikt noodzakelijk, zullen pas vanaf medio april mogelijk zijn, zeggen zij. Wel is de verwachting dat zwemlessen voor kinderen in de binnenbaden vanaf half maart weer mogen beginnen.

Dat er maar weinig versoepelingen zullen worden aangekondigd vanavond komt, los van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, ook doordat de persconferentie een week is vervroegd door de verkiezingen op 15, 16 en 17 maart. Bovendien zijn de nieuwste versoepelingen pas vorige week woensdag ingegaan en wil het demissionaire kabinet eerst de effecten daarvan afwachten.

Versoepelingen pas eind deze maand verwacht

Pas als de cijfers weer de goede kant op gaan, overweegt het kabinet om de hbo's en universiteiten studenten weer fysiek te laten verwelkomen en om de terrassen weer te openen. De afgelopen weken is het in de parken, vooral in het Vondelpark, erg druk. Twee weken geleden was er een 'spontaan feest' in het Vondelpark, waar veel jongeren dicht op elkaar stonden te dansen. De vraag om versoepelingen om jongeren meer lucht te geven, is dan ook groot.

Winkeliers zullen naar alle waarschijnlijkheid ook nog moeten wachten op lagere besmettingscijfers. Pas eind deze maand zal het kabinet gaan kijken of er meer bezoekers per keer mogelijk zijn in grote winkels, zoals warenhuizen. Dat ze het hier niet mee eens zijn laten winkeliers zien in het kort geding dat ze vandaag samen met horecaondernemers en zonnebankstudio's aanspannen voor de volledige heropening van 15.000 winkels.

Negatieve sneltest

Mogelijk wordt het eind deze maand weer mogelijk voor volwassenen boven de 27 jaar om buiten te sporten in groepsverband. Op dit moment kunnen alleen mensen tot 27 jaar in groepsverband buiten sporten. Ondertussen wordt er gezegd dat het demissionaire kabinet kijkt naar mogelijkheden om het vaccinatiebewijs of een negatieve sneltest in te zetten voor meer vrijheden.